Calciomercato Inter | rebus Correa | mancano le offerte

(Di martedì 22 novembre 2022)in partenza, maleconcrete per l’argentino, pagato 31 milioni dalla Lazio Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casac’è una questione. L’attaccante argentino infatti sta giocando poco e il club valuterebbe la cessione.però leconcrete – per ora soloessamenti superificiali – e la spesa fatta di 31 milioni per prenderlo dalla Lazio non è facile da recuperare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

fcinter1908

, Correa in partenza, ma mancano le offerte concrete per l'argentino, pagato 31 milioni dalla Lazio Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casac'è una ..., parte l'assalto a Scalvini: c'è anche la Juventus Giorgio Scalvini ©LaPresseGli ostacoli però non mancano per l': sul giovanissimo talento, oltre al pericolo Juve, ci ... Inter, in fascia il ‘doppio’ rinforzo può arrivare dalla A: “Torna a gennaio da un ko” Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Felipe Anderson a vita con la Lazio. Sarà rinnov ...Milan, una brusca accelerata potrebbe lasciare al palo Inter e Juventus. L'interesse per un figlio d'arte illustre è massimo, bisognerà vedere le mosse ...