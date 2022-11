(Di martedì 22 novembre 2022) "La panchina non mi manca, ho avuto tante richieste ma ho deciso di fermarmi", dice l'ex tecnico FIRENZE - "La panchina non mi manca perché è una scelta che ho fatto io, nel senso che sei anni fa ho ...

Tiscali

Lo ha detto l'ex tecnico Francescoa margine della consegna del premio "Alfredo Martini - Maestri dello Sport" nell'ambito del 'Giglio d'oro' di oggi a Calenzano (Firenze). Ilnegli ...Se si volesse fare un paragone con il mondo del, una sorta di 'Pallone d'oro' dei cavalieri. ... Come miglior giovane under 18, ad esempio, ha vinto Vittoriodi Monselice. Secondo ... Calcio: Guidolin 'Serie A buon campionato, ma Premier un altro livello' 'La panchina non mi manca, ho avuto tante richieste ma ho deciso di fermarmi', dice l'ex tecnico FIRENZE (ITALPRESS) - 'La panchina non mi ...Presente a Calenzano, in occasione della 49a edizione del premio Giglio d’Oro, Francesco Guidolin, ex tecnico tra le altre di Udinese e Palermo e oggi tra i premiati della kermesse 2022, ...