Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | Conte | “Governo scollato da difficoltà Paese”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Unche ha come obiettivo quello di smantellare ildiè unche ha completamente perso il contatto con la realtà delleeconomiche e sociali che attraversano il. E’ unin preda a una furia ideologica. Non è conservatore, è reazionario“. Così il leader M5S ed ex premier Giuseppe. “I fatti ci dicono – ricorda poi– che forse la prospettiva più rivoluzionaria è stata realizzata nelI. Con la Lega per la prima volta abbiamo introdotto una legge anticorruzione. Ancora, abbiamo realizzato ildi, che è la misura più di sinistra che sia stata varata negli ultimi 30 anni”. Adnkronos, ENTD, Get ...