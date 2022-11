Salvini dice che stiamo pagando il canone Rai per guardare i tg di sinistra

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le dirette su TikTok sono – in verità – dei non luoghi. Se il creator non decide di inserirle nel feed, di fatto, spariscono senza lasciare traccia. Forse è proprio per questo che i politici – che sono diventati creators di TikTok in questa campagna elettorale – le utilizzano molto più spesso rispetto alle ormai superate dirette su Facebook per manifestare le proprie idee e per sciorinare le proprie promesse (anche fuori dalla campagna elettorale). Così, il luogo preferito daper parlare delRai è diventato proprio TikTok: mentre sul social se ne promette l’abolizione, in manovra non si riesce a eliminarlo. LEGGI ANCHE > IlRai rimane nella bolletta elettricasulRai e sul pagamento alla Rai peri tg diNella ...