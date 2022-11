Qatar 2022 | gruppo B | Inghilterra-Iran 6-2**

(Di lunedì 21 novembre 2022) Doha, 21 nov. - (Adnkronos) - L'batte 6-2 l'nel match inaugurale delB dei Mondiali di Qatar, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. La nazionale di Southgate parte fortissima: decisivi, soprattutto, i due più giovani in rosa: Bellingham apre le marcature al 35' e Saka realizza una doppietta al 43' e al 62'. In rete anche Sterling (suo il 3-0 nel recupero del primo tempo) Rashford al 71' e Grealish all'89'. Nell'doppietta di Taremi, a segno al 65' e al 103'. Tantissime le interruzioni per infortuni: con 14 minuti di recupero nel primo tempo (per il ko del portiereiano Bevand) e 14 nel secondo, si è giocato quasi un intero supplementare.

All' Al - Thumama Stadium le due nazionali si sfidano nella prima giornata del Girone A, che vede al momento l'Ecuador in testa dopo la vittoria contro ilnella gara inaugurale. Sfida inedita ...Sotto questo aspetto, mi sembra un po' fuori fase quello che ho visto in'. 'Dall'altra - continua Giani - e seguo le parole del presidente Infantino, bisogno anche avere il coraggio di ...L’incoraggiamento per i due nerazzurri da parte dei canali social ufficiali del club nerazzurro Comincia oggi pomeriggio l'avventura di @Dirono e Teun #Koopmeiners a #Qatar2022! Forza ragazzi Our ...l'Inghilterra ha esordito con un secco 6-2 contro l'Iran. Questo conferma la forza della squadra britannica, anche se va sottolineato che l'avversario non era di grande livello.