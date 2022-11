Pd | Orfini | ' sostengo Bonaccini? Ancora non ho deciso'

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Se appoggio? “In realtà no, non ho, vediamo chi altro arriverà oltre ai quattro che si sono già candidati. Valuteremo insieme ai compagni, c'ètempo”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Matteo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il Pd è un partito di centro o di sinistra? “E' un partito di c.sinistra dove ci sono anche persone molto di sinistra. Ormai però vale tutto, perfino Giuseppe Conte fa finta di essere di sinistra. Però non gli riesce proprio benissimo…”.

