Naster | quando la forza aziendale è la vicinanza con i dipendenti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) Come diceva il saggio Adriano Olivetti: “L’azienda non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi e democrazia. Io penso alla fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”. Nonostante questi anni difficili, segnato da un contesto economico complicato e grigio a livello nazionale ed internazionale, abbiamo scelto di essere vicini e sostenere il nostro capitale umano prezioso, aderendo, da settembre, a Health Italia S.p.A., il programma di welfare aziendale che nasce con l’obiettivo di garantire certezze, essere attraenti per i nostri collaboratori in essere e per quelli futuri cercando di migliorare così il clima aziendale e delle famiglie. Grazie alla lungimiranza di Health Italia S.p.A., tra le maggiori società Italiane nei servizi di Sanità Integrativa e Welfare Aziendale, e alla nostra, il servizio fornito gravita positivamente su ...