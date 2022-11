Manovra | taglio cuneo tutto a favore lavoratori | le novità sul tavolo del Cdm

...Giancarlo Giorgetti con cui si è intrattenuto per oltre un'ora per fare il punto sullache ... Si va verso ildel cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi. Sulla flat tax aumento ...Il CdM per l'approvazione dellasarà l'occasione per esaminare un decreto legge ad hoc in cui di rivede la misura del, nel tentativo di r ecuperare qualche risorsa in più da destinare ...(Teleborsa) - Il governo si avvia ad alleggerire la riduzione delle accise e dell'IVA sui carburanti, servite sino ad oggi per alleviare il peso del rincaro del prezzo dei carburanti sulle famiglie e.Non solo, quindi, la Manovra finanziaria 2023 ma anche un nuovo apposito provvedimento ... l’IVA è al 22% e le accise sono circa 73 centesimi ogni litro di benzina. Un taglio di queste tasse farebbe ...