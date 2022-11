Manovra | dal taglio del cuneo al reddito di cittadinanza | cdm in serata Tajani | ' Aumentano le pensioni minime'

...bozza del decreto che questa sera sarà discusso nel Consiglio dei Ministri insieme alla, ... In questo modo, quindi, si passeràtaglio di 25 centesimi che, comprendendo l'Iva, arrivava a 30,5 ...Stadio bellissimo, ben lontanotutto esaurito, anche se l'entusiasmo dei tifosi senegalesi, i ... Il Senegalbene ma non punge. L'Olanda prova con le accelerazioni dei centrali a rompere la ...'Ci sono le misure chieste dalla Lega'. "La manovra è chiusa. Siamo soddisfatti, ci sono le misure chieste dalla Lega". E' quanto ha detto il Vicepremier e Ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini ...Tale soluzione non è possibile con i tempi e i fondi ristretti previsti dall’attuale manovra e andrà elaborata attraverso una più ampia discussione con le parti sociali. Saranno prorogati Opzione ...