L’attacco di Bannon | “Voto elettronico per rubare le elezioni”

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Chiesa cattolica in Nicaragua sta vivendo il suo anno più difficile: 127 attacchi del regime sinora nel 2022 Il 2022 ha registrato un picco senza precedenti di attacchi da parte del regime di Daniel Ortega contro la Chiesa cattolica in Nicaragua secondo uno studio presentato questa settimana dalla ricercatrice indipendente Marta Patricia Molina. “Gli attacchi alla chiesa sono in aumento, e questo perché la chiesa come istituzione è l’ultimo baluardo rimasto nella lotta democratica in Nicaragua e la dittatura la vede come una minaccia, perché i sacerdoti e i vescovi continuano a denunciare gli atti arbitrari di Ortega”, spiega Molina. L’esilio dei religiosi è stata una delle rappresaglie più comuni del regime. Si registrano 11 religiosi esiliati, uno di questi è il vescovo ausiliare di Managua, monsignor Silvio Báez. Altri due religiosi sono stati espulsi dal Paese: l’allora nunzio ...