Juve | l' obbligo di riscatto per Paredes non c' è più | se non svolta | torna a Parigi

Paredes è in prestito dal Psg con un diritto di riscatto, che poteva trasformarsi insolo ad alcune condizioni, tra cui l'avanzamento in Champions. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Calciomercato Juventus, la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League pesa come una spada di Damocle. Le sei vittorie consecutive in campionato hanno permesso alla Juventus di Max Allegri ...Il futuro di Leandro Paredes, arrivato in estate alla Juventus, sembrerebbe in bilico: intanto, sfuma l'obbligo di riscatto dal PSG ...Paredes Juve, già caduto l’obbligo di riscatto per il centrocampista argentino che davanti a sè ha due possibilità Come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra le condizioni per ...