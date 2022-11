Intermania | Thuram brutta notizia per Lukaku | 3 casi fanno ben sperare sul mercato

Calciomercato.com

Correa nell'Inter ha segnato 8 gol e servito 4 assist in 48 presenze e 1689 minuti giocati, invece soltanto in questa stagioneha realizzato 10 reti e sfornato 3 assist in 11 presenze e 990 ...Correa nell'Inter ha segnato 8 gol e servito 4 assist in 48 presenze e 1689 minuti giocati, invece soltanto in questa stagioneha realizzato 10 reti e sfornato 3 assist in 11 presenze e 990 ... Intermania, Sacchi critica Inzaghi: 'Difesa e contropiede come la Juve'. Smentito dai dati, ma sul coraggio ha ragione | Primapagina Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...