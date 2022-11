Il metodo Jacobs

(Di lunedì 21 novembre 2022) Per gli atleti d’élite, molto più che per gli altri esseri umani, il concetto di anno va al di là della sua definizione come unità di misura del tempo: lo sport professionistico è un multiverso circolare e ripetitivo, così ogni anno solare – oppure ogni stagione, a seconda della disciplina – è un susseguirsi di sfide e di appuntamenti fissi, di eventi il cui esito può stravolgere la vita di una persona, dandole tanto e/o togliendole tutto. Marcell Lamonttutto questo lo sa benissimo, visto che l’ha vissuto sulla sua pelle: gli è bastato il 2021 per diventare l’italiano più veloce di sempre e per vincere due dei titoli più importanti mai conquistati da uno sportivo di questo Paese, vale a dire un incredibile oro olimpico nei 100 metri piani e un clamoroso oro olimpico nella staffetta 4x100. Questi due trionfi sono arrivati a distanza di pochissimi giorni l’uno ...

