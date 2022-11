GF VIP | Edoardo Tavassi fa bullismo contro Luciano Punzo e George Ciupilan? Cosa ha detto? Interviene Micol Incorvaia

(Di lunedì 21 novembre 2022)potrebbe essere squalificato per aver fattonei confronti di. Ma è vero? L’intervento dilascia presagire il peggio.è successo? Leggi anche: Gf VIP, Oriana gelosa di Giaele, scatta la lite con Antonino:è successo? VIDEOverrà squalificato per...

ilmessaggero.it

Micol Incorvaia finisce al centro di una discussione traDonnamaria e Antonella Fiordelisi . La coppia ha cominciato a giudicarla in virtù del suo ... Gf, Silvia Toffanin punge Pamela Prati: '...Micol Incorvaia finisce al centro di una discussione traDonnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia ha cominciato a giudicarla in virtù del suo fisico, facendo riferimento a quanto possa essere diversa dal vivo rispetto a come si mostra invece su ... Gf Vip, Edoardo Donnamaria e quella frasi (ignobili) su Micol Incorvaia: «Quando la vedi dal vivo resti un po' Micol Incorvaia finisce al centro di una discussione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia ha cominciato a giudicarla in virtù del suo fisico, facendo riferimento a quanto possa ...GF Vip 7, l’ironia di Edoardo Tavassi è bullismo E questa volta la paura è perché uno scherzo potrebbe essere sfociato in qualcos’altro e alcuni concorrenti… Leggi ...