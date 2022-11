(Di lunedì 21 novembre 2022) La prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America sembrano aver allontanato dalla massima formula la figura di. L’infelice prestazione con il Team Haas non ha sicuramente sorriso al pugliese che nelle ultime settimane è stato a più riprese accostato al nuovo programmadiper il FIA World Endurance Championship. Dopo una difficile annata in FIA Formula E, stagione disputata con i colori di Dragon Penske, il nativo di Martina Franca potrebbe gareggiare con la Rossa con l’inedito prototipo realizzato dalla casa di Maranello, un progetto ambizioso che riporta dopo 50 anni il brand italiano nella classe regina dei prototipi. La 499P è già stata svelata ad ottobre in occasione delle Finali Mondialidi Imola, una vettura che ha effettuato ...

F1, dove correrà Antonio Giovinazzi nel 2023. Impegno con Ferrari in Hypercar