Edoardo Tavassi | “Con Micol ho molte cose in comune ma…”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 7 sta per nascere una nuova coppia? Il popolo del web ha già dato il nome alla ship. Ovviamente stiamo parlando degli Incorvassi, ovvero die diIncorvaia. E proprio, qualche ora fa, ha cercato di fare chiarezza durante una chiacchierata a letto in compagnia di Antonella Fiordelisi edDonnamaria. Quest’ultimo dormiva. Vediamo che cosa ha dettosul conto della bella concorrente. GF Vip 7,parla diIncorvaia: leche hanno ine leda valutare A far aprire un po’ di piùsull’argomentoè stata proprio Antonella. ...

La scorsa primaveraha partecipato a L'Isola dei Famosi ed è uscito dal reality come vincitore morale. Il GF Vip però è molto diverso, per certi versi più duro, soprattutto perché le telecamere non danno ...Come reagirà Oriana Non solo, si parlerà anche della lite tra Oriana ede tra Giaele e Antonella. Dai rispettivi isolamenti, saranno collegati anche tutti i concorrenti risultati ...GF Vip 7, l’ironia di Edoardo Tavassi è bullismo E questa volta la paura è perché uno scherzo potrebbe essere sfociato in qualcos’altro e alcuni concorrenti… Leggi ...Nuovo provvedimento nella puntata di stasera Ancora una polemica sul Grande Fratello Vip Nonostante la riduzione degli appuntamenti settimanali, il ...