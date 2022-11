Calcio | Mondiali 2022 Czes?aw Michniewicz | “Giusto mix di esperienza e gioventù | il Messico ha grandi giocatori”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella giornata di domani, la terza deididi Qatar, farà il suo debutto la nazionale della Polonia. In un girone in cui l’Argentina vuole fare la voce grossa, la sfida dei polacchi contro ilrischia di risultare già decisiva per la qualificazione. Oggi si è tenuta la conferenza stampa del CT Czes?aw, in cui si è detto pronto e convinto delle sue scelte: “Siamo fiduciosi sulla formazione e sulla rosa con cui giocheremo. Ilo scopriranno durante il briefing di stasera. Voglio che abbiano la testa lucida, in modo che possano concentrarsi sulla performance stessa. Abbiamo ilmix diesperti e giovani nella squadra. Vogliamo giocare al massimo delle nostre capacità”. Con l’Arabia Saudita che ...

Questo non ha più a che fare con il. C'è molta rabbia. E' una censura, esprimeremo comunque i nostri valori'.Si è giocato quasi un intero supplementare dopo 14 minuti di recupero nel primo tempo e 10 nella ripresa, allungati per un rigore assegnato al Var al 100' sul risultato di 6 - 1. L'Iran ha effettuato ...(ANSA) - ROMA, 19 NOV - C'è anche Alberto Zaccheroni nel gruppo di studio tecnico (Tsg) voluto dalla Fifa per i Mondiali al fine di fornire analisi all'avanguardia di tutte le ...