Ascolti tv 20 novembre 2022 | la Nazionale è la più vista in Prime Time

(Di lunedì 21 novembre 2022)tv: Rai 1 la più, poi Rai3 Austria – Italia su Rai1 vince la gara degliTv di ieri sera con il 20,1% e 4,117 milioni di contatti. Domenica scorsa Atto di Fede aveva fatto il 18,7% e 3,228 milioni. Seconda piazza per Che Tempo Che Fa che su Rai3 ha registrato il 13,1% di share media con 2,741 milioni di telespettatori. La settimana scorsa Che tempo che fa su Rai3 era statada 2,276 milioni di persone, l’11,6% di share. Terzo posto per Il Gladiatore su Canale 5 che ha raggiunto il 14% di share e 1,971 milioni di spettatori. Settimana scorsa su Canale 5, il film Il Gladiatore aveva raccolto il 10,6% di share media con 1,692 milioni.tv altre reti Questa domenica, appena giù dal podio Le Iene presentano: Inside su Italia1 è stato visto da 1,434 milioni di spettatori, il ...

tv di domenica 202022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Austria - Italia " contro " Titanic ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, domenica 20 ...Il giorno precedente, martedì 22, allo YellowSquare di Milano alle ore 18:30 si svolge il ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E ...Spettacoli, musica e iniziative culturali nei Boschi di Capodimonte e della Villa Floridiana al Vomero per la Festa dell’Albero 2022 ...Più controlli Giustissimo, ma costano e per farli servono più agenti in servizio sulle strade. Più lavori strutturali sulle strade Sicuro, ma richiedono tempo.