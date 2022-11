(Di domenica 20 novembre 2022)finita, animi distesi, soprattutto a fine mondiale. E soprattutto per due piloti che non saranno in griglia di partenza nel 2023, vale a dire Sebastiane Daniel. Due ragazzi ...

Autosprint.it

... davanti a Daniel. PIAZZAMENTO BUTTATO Con i 5 punti ottenuti in coppia dai due piloti, l'... Una beffa che aumenta i rimpianti diper l'operato del muretto a Yas Marina: '' Ci stavo ...Danielha chiuso momentaneamente la carriera in Formula 1 con un bel nono posto ad Abu Dhabi. Il pilota australiano è stato anche in lotta con Sebastiannell'ultima parte di gara, finita con ... Vettel e Ricciardo, che simpatico siparietto post gara: "Seb è un bravo ragazzo" I due ex compagni di squadra in Red Bull si sono ritrovati nell'area interviste ed hanno regalato un breve siparietto in italiano ...L'ultima gara di Sebastian Vettel è stata super emozionante. Ma non soltanto la giornata di oggi, ma tutto il weekend che ci ha accompagnato alla bandiera a scacchi è stato un grandissimo e infinito s ...