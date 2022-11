Papa | Asti | in vescovado conferita cittadinanza onoraria

È previsto alle 9.30 il conferimento della cittadinanza onoraria diFrancesco, questa mattina in Vescovado. Oltre all'amministrazione comunale, con tutta la giunta, guidata dal sindaco Maurizio Rasero, ci sono il presidente della Regione Piemonte Alberto ...... no norte de Itália, para uma visita privada à terra natal dos pais, perto de, para celebrar os 90 anos da prima Carla Rabezzana. De acordo com o portal de notícias do Vaticano, ochegou de ...(ANSA) - TORINO, 20 NOV - È previsto alle 9.30 il conferimento della cittadinanza onoraria di Asti a Papa Francesco, questa mattina in Vescovado. Oltre all'amministrazione comunale, con tutta la ...Il programma della seconda giornata di Bergoglio in Piemonte. Dopo le visite ai parenti è il momento più atteso dagli astigiani e i credenti in arrivo da tutta la regione. In 25000 potranno vederlo e ...