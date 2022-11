(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - L'definisce "" ladella Fifa di scegliere ilcome sede deidi Calcio a meno che non si voglia "che il torneo ruoti tra Finlandia, Norvegia e Svezia" e liquida come "ciechi pregiudizi" le critiche che stanno animando l'apertura della kermesse. "L'idea di portare la Coppa del Mondo in giro nel pianeta è giusta: il Medio Oriente è pieno di tifosi, ma non ha mai ospitato l'evento prima, e non lo ha fatto neppure mai alcun Paese musulmano. Se la Coppa del Mondo si doveva mai tenere in un posto del genere, ilè una". E argomenta anche la sua tesi. Innanzitutto la questione migranti che, secondo il settimanale britannico, è analizzata "attraverso una lente distorta. Per prima cosa, ...

AGI - Agenzia Italia

... Gregorio De Felice (Head of Research and Chief, Intesa Sanpaolo) e Giorgio Metta, ... dare conto dei contenuti del white paper che ha messo in luce come la tecnologia possaun ruolo ......in una caricatura il detto italiano ci ha pensato il settimanale britannico Theche in ... dall'alto del suo metro e sessantatré di altezza (usando questo sciocco dettaglio persul ... L'Economist: "Giocare i Mondiali in Qatar Scelta perfetta" Il settimanale inglese: "L'idea di portare la Coppa del Mondo in giro nel pianeta è giusta: il Medio Oriente è pieno di tifosi, ma non ha mai ospitato l'evento prima, e non lo ha fatto neppure mai alc ...