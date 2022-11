Ema Stokholma | l’unico testimone di tutto l’orrore vissuto è suo fratello

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 novembre 2022) Emaè innamorata, a Ballando con le Stelle Angelo Madonia è diventato per lei sempre più importante. Ha paura, confessa che è suol’unica persona al mondo che sadi lei. “Penso sempre che devo stare attenta, a me l’amore mi fa sentire debole, mi fa sentire che ho bisogno di un’altra persona… Lui si lascia più andare… io ho paura perché è come permettere ad un’altra persona di farmi stare male…” Emaparla del suo ballerino, del suo “fidanzato” ma durante l’allenamento in sala prove riceve la telefonata di suo, corre a rispondere, lascia la sala. “Miomi segue e lo fa un po’ in silenzio…”. Non si aspettava che la seguisse nelle puntate di Ballando ed è felice. “Io e mioci siamo dovuti separare per anni ma poi ...