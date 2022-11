Alessandra De Stefano | «Speriamo che il secondo anno a Rai Sport non sia come il primo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Raila numero unoDeintervistata anche dal Corriere dellooltre che da Libero. Vale la pena riprendere qualche risposta essendo lei una che spesso dribbla la banalità. (Qui il palinsesto Rai per i Mondiali)De, lei è direttore, direttora o direttrice di Rai? «Direttore va benissimo. Figuriamoci se m’interessano queste cose». A qualcuno interessano ed è giusto chiedere. In fondo, lei è la prima donna a occupare quel posto. Ma capiamo che sia concentrata su altro. «Quando seguivo il ciclismo, non c’erano ragazze al traguardo delle corse. Ora è pieno. La storia va avanti. Spero soltanto che ildi direzione non somigli al». Compiuto proprio due ...