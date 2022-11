(Di sabato 19 novembre 2022) La Cassazione. Dopo 10 anni con la prescrizione del reato decadono le condanne per i due ex consiglieri regionali di Forza Italia e Lega: «Fine di un incubo». Verdetti invece confermati per Fatuzzo e Frosio. Lui: ora la Corte europea.

L'Eco di Bergamo

È il caso di Margherita Peroni, Monica Rizzi, Alessandro Marelli e Enio Moretti, bresciani tuttiin Cassazione per il caso "" in Regione Lombardia . Quando cioè 51 eletti in ...... vicenda emersa dall'inchiesta, pellicola la cui uscita era annunciata nel periodo di ...infine con la formula per non aver commesso il fatto, Raimondo Onesta, 47 anni di Roma e ... Rimborsopoli, assolti Saffioti e Pedretti - Cronaca, None La “rimborsopoli” lombarda si è conclusa con la condanna solo di Nicole Minetti, eletta nell’allora listino di Roberto Formigoni, e di un altro paio di consiglieri regionali, gli unici che all’epoca s ...MANTOVA Dopo 10 anni la Corte di Cassazione ha scritto la parola fine sulla vicenda dei cosiddetti “rimborsi pazzi” o “rimborsopoli” annullando la ...