Resti umani in un casolare a Novellara Possibile svolta sul caso Saman

Un sopralluogo dei Ris è in corso a (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia della giovane: sarebbero stati trovati deie sono in corso accertamenti dei ...trovati vicino all'abitazione a Novellara, dove la giovane abitava insieme ai genitori, potrebbero confermare quello che fin dalle prime ore ha ipotizzato la Procura reggiana: Saman è ...Sarebbero stati trovati dei resti umani e sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire se si tratti della giovane. La 18enne pakistana che rifiutò un matrimonio combinato è scomparsa dalla ...I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di a Reggio Emilia, insieme a quelli di Guastalla, sotto il coordinamento della procura della città emiliana, ieri sera hanno rinvenuto ...