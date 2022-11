Come addobbare casa per Natale 2022 | le idee per l’albero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022) Decorare lanon è solo una questione di tradizione e nostalgia, cosìl’allestimento per le Feste non può ridursi al semplice Albero di. Ormai da molti anni ci siamo resi conto dile decorazioni e l’arredamento d’interni non possano prescindere da questa festività, che anche se solo per pochi giorni trasforma in modo così radicale e significativo le nostre case. Esiste una vera e propria ricerca dei trend più quotati, delle tendenze che vanno per la maggiore, in merito a materiali, colori e di tutto quello che rende la nostraunanatalizia. E questa ricerca comincia subito dopo le vacanze estive! Si parte dagli Alberi dioriginali, per arrivare alle luminarie, ma anche all’allestimento per la tavola delle ...