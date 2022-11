Ultime Notizie Roma del 18-11-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Palazzo Chigi va in scena incontro tra il premier Giorgia Meloni di esponenti della maggioranza sulla manovra economica ti va verso lo stop a lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero confermato il taglio dei punti del cuneo fiscale per un costo di circa 3 miliardi e mezzo il ministero della famiglia propone il raddoppio da 100 a €200 della maggiorazione forfettaria dell’assegno unico universale per i nuclei familiari con 4 più figli e €100 in più per i nuclei familiari con figli gemelli fino al compimento del terzo anno di età allo studio anche il rifinanziamento di bonus TV e decoder e spunta un fondo per aiutare i minori a conoscere il web le autonomie nel programma di governo in andiamo realizzarla così il ministro per gli affari regionali Roberto ...