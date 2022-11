Totti a Dubai con Noemi. E Ilary va a New York negli stessi posti che frequentava con Francesco

Noemi Bocchi fa già tendenza. Per la prima uscita pubblica insieme a Francescola ragazza, 34 anni, ha scelto un abito di Yves Saint Laurent del valore di quasi 3500 euro. Capelli sciolti, borsa e scarpe coordinate, Noemi ha voluto un vestito in seta nera, prodotto in ...Mentre Francescosceglieper il primo red carpet con la nuova compagna, Noemi Bocchi , Ilary Blasi è volata a New York con un'amica per qualche giorno di vacanza e shopping. La conduttrice ha voluto ...Mentre Francesco Totti sceglie Dubai per il primo red carpet con la nuova compagna, Noemi Bocchi, Ilary Blasi è volata a New York con un'amica per qualche giorno di vacanza e shopping. La conduttrice ...Francesco Totti e Noemi Bocchi sono arrivati insieme, mano nella mano, sul blu carpet del Globe Soccer Awards, il premio dedicato al mondo che calciomercato in scena a Dubai. Il pupone è stato ...