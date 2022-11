Manovra | trattativa governo-partiti | spuntano i bonus per figli gemelli | decoder e tv

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 novembre 2022) Cento euro in più nell’assegno unico per i, rifinanziamento deltv ee stop allo scudo fiscale. A Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza stanno definendo i contenuti della2023, la prima delMeloni, in vista del Consiglio dei ministri di lunedì 21 novembre. Tra le ipotesi c’è anche l’aumento dei fondi per i centri antiviolenza e quelli estivi e 3 milioni di euro per aiutare i minori a conoscere il web. Confermate le misure per la tregua fiscale. Stop allo scudo fiscale La voluntary disclosure non si farà. O almeno non ora e non come era stata pensata. È questa una delle principali novità che filtra dalle indiscrezioni di Palazzo. Tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è in corso un confronto ma nella legge di bilancio non dovrebbe esserci lo scudo ...