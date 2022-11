Malore durante gli allenamenti di calcio | baby giocatore morto a 16 anni

(Di venerdì 18 novembre 2022) Unglicon la sua squadra di, poi la corsa in ospedale e la speranza che il peggio fosse passato. Ma per M. O., un ragazzo di 16, non c'è stato nulla da fare: ...

Ungli allenamenti con la sua squadra di calcio, poi la corsa in ospedale e la speranza che il peggio fosse passato. Ma per M. O., un ragazzo di 16 anni, non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è morto in ospedale a Arezzo dopo esser stato ricoverato d'urgenza per un malore accusato sul campo di calcio di Laterina mentre faceva un allenamento. E' accaduto giovedì sera. Secondo ricostruzioni il ragazzo avrebbe lamentato dei giramenti di testa improvvisi durante una