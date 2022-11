Benevento | acqua non potabile | le opposizioni insorgono e infuria la polemica

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti La vicenda della non potabilità dell’in tante zone e quartieri dia causa del rilevamento di Tetracloroetilene oltre la soglia di tollerenza in alcune analisi di laboratorio ha logicamente scosso la cittadinanza e smosso anche l’opposizione consiliare che in attesa, come tutti, di caprie meglio la situazione accaduta sul far della sera di ieri, ha iniziato a far sentire la proprio voce sui social o con apposite note. Luigi Diego Perifano, consigliere per Città Aperta e leader dell’opposizione, ha scritto su Facebook: “Metà città senza. È da un anno e mezzo che, accompagnando il tenace impegno dell’associazione Altra, denunciamo la insostenibile situazione per la quale tanti beneventani continuano a bere ...

...nei pozzi di Pezzapiana hanno indotto il sindaco di, Clemente Mastella , a firmare in serata un'ordinanza con la quale si dispone il divieto di utilizzo, in via temporanea, di.... Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un' ordinanza con la quale ha disposto il divieto di utilizzo, in via temporanea, dipotabile per tutti i cittadini allacciati all'acquedotto ...Torna l'incubo tetracloroetilene dai rubinetti. Mezza città deve fare a meno dell'acqua potabile da ieri sera, quando Gesesa e Comune hanno dato notizia del rinvenimento di valori superiori al ...Ad Apollosa divieto di uso dell’acqua per scopo potabili per le utenze servite dal ... Mercoledì, infatti, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento aveva comunicato che, in seguito ad un ...