(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo la prima udienza del processo per diffamazione alla, lo scrittore va a Piazzapulita per difendersi. "Critico il potere politico". Poi fa la: "In Italia si scelgono alcune personalità per isolarle"

ilGiornale.it

...della lunga chiacchierata con Formigli nello studio di PiazzaPulita si tiene un vero e proprio processo contro Giorgia Meloni e Matteo. Saviano è un fiume in piena: rive3ndica il '' e ...Roberto Saviano va da Formigli a Piazza Pulita per rivendicare l'insulto ae Meloni di qualche tempo fa: ''. Nel salottino del ultras delle Ong, Saviano si sente di casa e così bombarda Meloni eancora una volta: 'Io quel linguaggio, quel... "Bastardi a Salvini e Meloni Lo rivendico". Saviano ora fa la vittima Revindica il suo diritto di attaccare, di insultare. Di offendere. Roberto Saviano non molla, non si scusa. Quel "bastardi" indirizzato a Salvini e Meloni - sostiene lo scrittore campano - era solo ...Da Action For Democracy Italia riceviamo: “Associazione, a Roma è iniziato il processo penale a Roberto Saviano per diffamazione. Nel ...