Totti e Noemi Bocchi stupiscono tutti con il primo red carpet

La storia d'amore tra FrancescoBocchi è più seria e importante che mai. L'ex calciatore e la nuova fidanzata non si nascondono più e hanno fatto la loro prima uscita ufficiale sul red carpet. È accaduto a Dubai, dove ..."Come Roma senza Colosseo". È la metafora scelta da Francescoper il Mondiale in Qatar, che non vedrà l'Italia tra le protagoniste. L'ex numero 10 della ...c'è anche la nuova compagnaBocchi.Il Capitano ha detto addio a Ilary Blasi e non si nasconde più con la Bocchi: la relazione tra i due è più seria che mai ...In queste ore Francesco Totti si trova a Dubai per partecipare ai Globe Soccer ... dell’evento lo ha immortalato sul red carpet assieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi. Vestito da sera nero con ...