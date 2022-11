“Oggi è un altro giorno” | perchè non è andato in onda oggi 17 Novembre 2022

(Di giovedì 17 novembre 2022) News tv. . Tutti i pomeriggi su Rai 1 va inuna puntata diè un, condotto da Serena Bortone. Il pubblico del noto talk showha avuto una spiacevole sorpresa: il programma non èincome sempre, ma al posto della diretta una collection dei momenti più significativi delle varie interviste. In molti si sono chiesti ildi questa decisione: scopriamolo insieme.Leggi anche –> Memo Remigi via da “è un”: il suo commento alla decisione della Rai In molti si sono chiesti ildella mancata messa indi...

... ndr) Jeremy Hunt ha presentatoalla Camera dei Comuni l'attesa finanziaria d'autunno. La ...gettito è atteso dall' aumento dal 25 al 35% della tassa ad hoc annunciata nei mesi scorsi sugli ...pare che l'Ue abbia una posizione diversa in merito, ma non è un mistero che in molti ... da mantenere "a portata di mano", a cui tra l'si fa riferimento in più passaggi del testo. Per ...Atosha annunciato stamani l'avvio di trattative esclusive con l'italiana Lutech, di proprietà di Apax Partners, per la vendita delle sue attività italiane. L'obiettivo dell'acquisizione è unire le due ...Oggi è un altro giorno non va in onda oggi 17 novembre 2022 ma sembra salti anche la puntata di domani 18 novembre. E’ a causa di uno sciopero che i telespettatori di Oggi è un altro giorno in questo ...