Insegnante inidonea per disabilità | il caso in Parlamento Ghirra Verdi Sinistra | “La maestra Cappai torni dai suoi alunni Servono maggiori tutele”

L'di Nuraminis convive con la sclerosi multipla da ben 27 anni "è entrata in ruolo due anni fa, grazie alle liste protette e alle leggi 68 e 104, dunque non si comprende come chi di dovere ......commissione medica di verifica che mi ha trasmesso un verbale ove la maestra è dichiarata... La mia attenzione verso questa situazione è stata una forma di tutela nei confronti dell'... Nuraminis, il caso della docente di ruolo "inidonea" per disabilità Giudicata non idonea all'insegnamento perché ha la sclerosi multipla, che la costringe a usare un deambulatore e quindi non potrebbe garantire interventi tempesti per prevenire pericoli. La storia del ...