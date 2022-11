F1 GP Abu Dhabi 2022 | Russell | “Orgoglioso del successo in Brasile | in futuro vincerò il titolo”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Georgeha parlato in conferenza stampa in vista del GP di Abu, l’ultimo della stagione di Formula 1. Tra i temi affrontati, ovviamente, la prima vittoria nel Circus arrivata in: “Si sono allineati i pianeti e sono riuscito a regalare al team più punti possibili. Sonodi questo traguardo, l’ho sempre sognato ed ora sono riuscito a metabolizzarlo“. Il pilota della Mercedes ha poi proseguito: “Inpenso di potermi laureare campione del mondo. Rivincere ad Abusarebbe un sogno, ma la pista si adatta bene alla velocità della Red Bull. Io comunque ho il morale alle stelle“. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE SportFace.

L'agenzia per la protezione dei dati personali della Norvegia ha dichiarato a The Register: "L ambasciata norvegese ad, che è accreditata anche per il Qatar, ci ha informato che la pre - ...Anche l'Argentina è arrivata in Qatar, con un volo proveniente dadove nei giorni scorsi l'Albiceleste, ora ribattezzata 'La Scaloneta' in omaggio al ct Scaloni, ha svolto un miniritiro concluso con l'amichevole di ieri (5 - 0) contro gli Emirati Arabi. Il ...Evo Yachts, brand del cantiere Blu Emme Yachts, esporrà per la prima volta all’ADIBS, il Salone Internazionale di Abu Dhabi in programma dal 24 al 27 novembre 2022, un esclusivo esemplare di Evo R4 ...L'olandese della Red Bull tende la mano al compagno di team alla vigilia dell'ultimo Gp stagionale e si difende: "Dipinto come cattivo senza ...