VinciCasa oggi 16 novembre 2022 | ecco i numeri vincenti estratti stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022)mercoledì 16. Estrazione deidel, ci siamo. Siamo nel bel mezzo della settimana, ma come ogni giorno, anche di mercoledì, torna l’appuntamento fisso e imperdibile con il concorso. Tutto pronto per l’estrazione di, mercoledì 16. I giocatori potranno conoscere idella combinazione vincente, in diretta live collegandosi al nostro sito. E sperare di vincere la casa dei propri sogni, giocando ovviamente sempre con prudenza. Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni diin diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il Corriere ...