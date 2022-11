Uomini e Donne | anticipazioni registrazione trono classico over 15 11 2022 | lacrime in studio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Martedì 15 novembresi è registrata una nuova puntata diche è cominciata con ile con le esterne dei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro per poi spostarsi sule in particolare sulle vicende di Riccardo Guarnieri, che ha chiuso definitivamente con la dama Gloria Nicoletti (non senza polemiche). Infine sono tornate le sfilate e si è cominciato da quella delle, le parole di Federico Nicotera commuovono loUna volta entrata ine salutati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, Maria De Filippi ha fatto sedere a centroil tronista Federico ...

Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tantiche chiedono soprattutto rispetto, dignità e ...Il famoso e seguitissimo programma di Maria De Filippi è pronto a deliziare i propri fan con delle novità che potranno essere viste nella puntata didi oggi. Il programma, che andrà in onda alle 14.45 su Canale Cinque, sarà ricco di sorprese sia per quanto riguarda il trono over che per quello classico. Ma vediamo insiemee ...Un noto e chiacchierato cavaliere del trono over starebbe per rientrare in studio dopo una lunga assenza, ma non tutti ne sono felici.Sabato 19 novembre dalle ore 9,30 presso i Chiostri di S. Corona a Vicenza - Un confronto tra ‘maschile’ e ‘femminile’ - Coordinamenti donne ...