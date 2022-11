Rally | la FIA apre un’inchiesta sull’evento giapponese

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La FIA ha aperto un’indagine su un curioso episodio che si è verificato durante la quarta speciale deldel Giappone, competizione che si è tenuta nell’ultimo fine settimana. Una vettura civile ha infatti imboccato la strada preposta per l’evento del Mondiale, una situazione oltremodo pericolosa che fortunatamente non ha provocato degli incidenti. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha riportato in una nota: “C’è stata una grave violazione del protocollo di sicurezza durante la SS4. Un’auto è stata individuata all’interno della speciale. Non ci sono stati incidenti o feriti ma sono in corso le indagini”. L’episodio è avvenuto durante il primo giorno in occasione della Shitara Town R 1, segmento di 22.44 chilometri che è stato sospeso dopo pochi minuti in seguito ad un incidente da parte della Ford dell’irlandese Craig Breen. MotoGP. Honda, una pessima ...