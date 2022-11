ilmessaggero.it

Trovato senza vita con cinque colpi d'arma da fuoco al petto. Vadim Boyko ,russo di 44 anni, è stato trovato morto, nel suo ufficio a Vladivostok , nella regione di ...incaricato da...Oleksiy Melnyk, ex tenentedell'aeronautica ucraina e ora condirettore del think tank ... Un altro motivo per cuinon smetterà di bombardare le infrastrutture energetiche ucraine e a ... Putin, colonnello russo Vadim Boyko trovato morto con 5 colpi di pistola al petto: per Mosca è un suicidio Zelensky in videocollegamento con il G20 in corso a Bali fissa le dieci condizioni dell’Ucraina per porre fine al conflitto e Vladimir Putin risponde con un potente attacco missilistico ...Un altro ufficiale, precipitatosi subito nell'ufficio di Boyko, avrebbe poi rinvenuto il cadavere del colonnello. L'uomo è solo l'ultima figura di spicco a morire in circostanze misteriose dall'inizio ...