Pattinaggio artistico | Tarlazzi-Lucaroni si dicono addio! “Un nuovo percorso” Ma Rebecca continuerà a gareggiare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sette titoli del mondo e un record sbriciolato dietro l’altro. Si è conclusa con una lunga, emozionante e commossa standing ovation l’avventura agonistica die Luca, coppia monumento dela rotelle reduce dalla splendido oro conquistato a Buenos Aires, sede dei World Skate Games 2022 tra il tripudio degli spettatori. Emozioni indescrivibili che gli azzurri hanno raccontato ai microfoni di Francesca Cazzaniga in occasione dell’ultima puntata di Figure 2u, la rubrica di approfondimento sulla disciplina in onda ogni martedì su Sport2u, la Web Tv di OA Sport.e Luca, non a caso, in apertura hanno rimarcato proprio quanto sia stato emotivamente impattante pattinare davanti a un pubblico così tanto caloroso: “Ogni Mondiale ti dà delle ...