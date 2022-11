Parla l'agente di Criscito | 'Per tutti i calciatori arriva il momento di dire basta'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Claudio Pasqualin,di Domenica: "Per...

CalcioMercato.it

Commenta per primo Darko Ristic,fra gli altri dei calciatori di Juventus e Torino Dusan Vlahovic e Nemanja Radonjic , ha ... dell'altro (ora alla Lazio) se nesempre con più insistenza in ...Calciomercato Inter, il futuro di Chivu e l'annuncio dell'Cristian Chivu, allenatore dell'... Cristian ha una particolarità importante, oltre alla tecnica, checinque lingue. È fondamentale ... Chivu, parla l’agente: “Cosa prevedo per il suo futuro” Darko Ristic, agente fra gli altri dei calciatori di Juventus e Torino Dusan Vlahovic e Nemanja Radonjic, ha parlato a Gazzetta.it: Facciamo un po’ di chiarezza sulle condizioni di Vlahovic: ...Ieri a Palazzo Morgagni a Roma si è tenuta la presentazione del libro “Dalla Curva Sud al Paradiso” dell’agente Pietro Chiodi. Il procuratore ha anche parlato di Christian Chivu e del suo futuro ...