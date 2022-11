Nitto ATP Finals 2022 | Ruud batte Fritz in tre set e vola in semifinale da primo nel girone

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Termina 6-3 4-6 7-6(6)il match tra Caspere Taylor, partita valida per la seconda giornata del gruppo verde delleATP. Ottima vittoria per, dunque, che permette al norvegese di ottenere il secondo successo della fase a gironi e la qualificazione alle semifinali danel. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nelsetinizia molto forte, con intensità e ritmo nei propri colpi da fondo campo. Il norvegese infatti strappa subito il servizio a, portandosi sullo 00-40 nel secondo game e realizzando il break alla terza occasione disponibile. Nel game successivo poi nessun problema per, preciso ed efficace con la prima di ...

Le seconde teste di serie battono Glasspool ed Heliovaara. Ok anche la coppia terza del seeding: battuti Granollers e Zeballos Il martedì alleFinals di Torino ha visto in campo i protagonisti del Gruppo Rosso nel torneo di doppio. La situazione nel girone è la seguente dopo le seconde partite: due vittorie per Ram - Salisbury, una ...Jannik Sinner è stato ospite dello stand Lavazza alleFinals di Torino e ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardo i temi più caldi che lo circondano in queste ore. L'...Si chiude con una grande battaglia la terza giornata delle Nitto ATP Finals, in scena sul cemento indoor del Pala Alpitour di Torino. Dopo 2 ore e 9 minuti di gioco è Casper Ruud a spuntarla su Taylor ...Le seconde teste di serie battono Glasspool ed Heliovaara. Ok anche la coppia terza del seeding: battuti Granollers e Zeballos ...