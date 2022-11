Nikita Pelizon | l’ex fidanzato entra al GF Vip? I social hanno le idee chiare

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Matteo Diamante, exdi, si candida perre nella casa del GF. Le sue parole sull’ipotesi Tra i prossimi ingressi nella casa del GFpotrebbe esserci anche Matteo Diamante. Avanza infatti la candidatura deldi, che nel 2021 ha partecipato anche all’Isola dei famosi di Ilary Blasi. Nel corso di una intervista concessa al settimanale Novella 2000 Diamante si è detto apertissimo a varcare la porta rossa e sicuramente la sua presenza sarebbe utile per scatenare delle dinamiche non certamente indifferenti nel programma condotto da Alfonso Signorini. “Vorrei dimostrare alla gente chi sono realmente. Non nascondo di essere un libertino, amo divertirmi, ma so fare anche il bravo ragazzo ...

Tra i 'bocciati' Antonella Fiordelisi,e Giaele De Donà, che ha rivelato la sua gelosia per Antonino Spinalbese : 'Troppo piene di sé - ha sentenziato la Tavassi - il pubblico dopo un ...potrebbe ritrovarsi presto nella Casa del GF Vip una vecchia conoscenza e soprattutto potrebbe assistere ad un corteggiamento in corso tra un suo ex e l'amica Micol Incorvaia . Sono ...Ex di Nikita vuole corteggiare Micol Incorvaia, appello a Signorini: "Fatemi entrare al GF Vip", le sue parole.Nella notte, al Grande Fratello Vip, abbiamo assistito a un momento di pericolosa vicinanza tra Nikita e Daniele Dal Moro. In lacrime e distrutta per non essere riuscita a dormire, la Pelizon ...