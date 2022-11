La crisi di Nadal | Farò di tutto per tornare grande

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Tiafoe, Paul, Fritz e Auger Aliassime. Quattro sconfitte di fila maturate in tre tornei diversi: gli ottavi allo Us Open, il primo turno a Parigi Bercy e, adesso, due match alle Atp Finals di Torino, quelle che potenzialmente avrebbero potuto issarlo sul trono del tennis mondiale. Sta andando molto diversamente. L'ultima volta che Rafaaveva dovuto affrontare una striscia così negativa risale a tredici anni fa: correva l'anno 2009 e lo spagnolo, oggi 36 anni, subì in quel frangente, l'onda emotiva provocata dalla separazione dei genitori. Del resto perché Rafa perda quattro match di fila ci vuole un evento in qualche modo epocale che lo provochi: e stavolta, secondo qualcuno, il motivo sarebbe un fisico che non reagisce più come un tempo. O magari il peso della consapevolezza che quanto è successo poche settimane fa al suo alter ego Roger Federer, ritiro ...

AGI - Agenzia Italia

Che a Torino sia parso molto distante dai livelli (elevati) di gioco espressi da Fritz e Aliassime, il canadese allenato da Tony, zio di Rafa, è un fatto: che le sue condizioni molto ... Tuttavia, se guardiamo a quando Rafa ha perso tre ... Rafael Nadal cercherà di prolungare la sua presenza alle finali ATP 2022 in una partita che potrebbe ... Quattro sconfitte di fila (le ultime due nel girone delle Atp Finals) non gli capitavano da anni. Ma anziché intravvedere un epilogo alla Federer lui guarda al futuro: "Farò di tutto per recuperare il ..." Rafael Nadal è in un momento molto complicato in termini di fiducia e ritmo sul campo, che potrebbe offuscare un 2022 tanto difficile quanto fortunato per lui. Dopo aver perso all'esordio nelle ATP Fi ...