“Ferrari | sostituire Binotto con Vasseur ricorda Allegri con Sarri Non è una soluzione geniale»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il licenziamento die la smentitache non convince nessuno. Ne scrive sul Giornale Umberto Zapelloni il giornalista che ieri per primo ha dato la notizia poi rilanciata nella giornata di ieri dall’edizione on line della Gazzetta dello Sport. A proposito della smentita, scrive: Un comunicato chequello pubblicato nell’estate del 1995 quando da Maranello uscì un fax in cui si diceva: «Lasmentisce categoricamente ogni contatto con Michael Schumacher», notizia anticipata da tre quotidiani italiani (compreso quello che state leggendo) e puntualmente. verificatasi qualche settimana più tardi quando fu l’Avvocato Agnelli in persona a ufficializzare l’ingaggio di Michael. Corsi e ricorsi. La storia potrebbe ripetersi anche questa volta magari con un annuncio del nipote ...