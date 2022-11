Calcio | Cavani tifa Napoli | ' mi sembra ci siano le condizioni per vincere lo scudetto'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - "Oggi lo seguo da lontano ma con grande partecipazione e attenzione e sono felicissimo per ciò che stanno facendo. Qui a Valencia hanno un tifoso in più. Non so se ce la può fare ala Serie A, ma lo spero vivamente. E miche citutte lenecessarie". LO dice l'ex attaccante delEdinsonin merito alle possibilità degli azzurri di Spalletti dilo. "Tutte le squadre dove giochi ti lasciano qualcosa peròha un posto speciale nella mia memoria, perché quei tre anni sono stati l'embrione che ha fatto sbocciare una carriera che poi è proseguita a Parigi e a Manchester -aggiunge il 35enne uruguayano alla 'Gazzetta dello Sport'-. Io sono un tipo ...

Napoli e il Napoli nel cuore, l'Uruguay e il Mondiale nella testa. Edinson Cavani è pronto per il suo quarto Mondiale: per conquistarlo ha scelto Valencia, convinto tra gli altri da Rino Gattuso, che conosceva da avversario.