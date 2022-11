Banchero | “Mondiali con l’Italia? Non posso darlo per certo”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Paolo, autore di un grande inizio di stagione ad Orlando in NBA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. La prima scelta assoluta all’ultimo Draft ha lasciato aperta la porta alla maglia azzurra: “Giocare iconè una possibilità, anche se nonper. Devo parlare con la mia squadra, col mio agente, la mia famiglia e tutte le persone coinvolte per prendere la giusta decisione per me. Ma non è neanche escluso che accada: c’è sicuramente la possibilità che succeda, anche se nonper. Sono felice di poter incontrare la delegazione italiana e poter parlare con loro. Avrò l’opportunità di rompere il ghiaccio con loro visto che sarà la prima volta che li incontro”. SportFace.

Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno strappato il pass per i Mondiali del prossimo anno e, alla domanda se ne farà parte anche lui, Banchero è stato giustamente cauto visto che manca ancora molto ...Paolo Banchero è tornato a parlare del suo futuro in Nazionale in un'intervista esclusiva al Messaggero. "L' Italia ai Mondiali E' un risultato straordinario, non solo per la squadra ma per tutto il ...