Apple-TSMC | verso una maggior autonomia dalla Cina?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 novembre 2022)cerca grazie adi staccarsi sempre piùproduzione in, a favore degli USA, si parla del 2024 come targhet. I dettaglisembrerebbe essersi prefissata una data per acquisire unaindipendenzafiliera del Sol levante, per tutte le loro produzioni interne di Chip, lo riportano i colleghi di Bloomberg, e questa data è fissata al 2024, a far leva sarebbe il nuovo impianto presente in Arizona di, che dovrebbe assicurare unapprovvigionamento adcon costanza. Il volere di Tim Cook espresso ad alcuni dipendenti, è quello di concentrarsimenteEuropa e Stati Uniti. L’idea disarà quindi di ...