Verbali di Amara | processo Davigo – Testimoni a Brescia i consiglieri uscenti del Csm Gigliotti e Cascini

Il Fatto Quotidiano

Questa vicenda processuale senza precedenti fa da sfondo ai veleni che hanno attraversato la Procura di Milano sulla gestione deidi Pietrosulla fantomatica Loggia Ungheria....Leggi anche Loggia Ungheria, Storari assolto anche in Appello: non fu reato dare idia Davigo L'indagine lampo di Cantone; per la fuga di notizie finisce nel mirino un funzionario Fuga ... Verbali di Amara, processo Davigo – Testimoni a Brescia i consiglieri uscenti del Csm Gigliotti e… (ANSA) - BRESCIA, 17 FEB - Piercamillo Davigo, l'ex consigliere del Csm accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta 'Loggia Ungheria', è stato ...L'Appello respinge la richiesta di De Pasquale: per Scaroni, Descalzi e gli altri tredici imputati si chiude l'inchiesta-pasticcio ...